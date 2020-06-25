Дитячі табори та оздоровчі установи в період карантину не працюватимуть, - КМДА

З огляду на поширення захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19, ухвалено рішення про недоцільність відкриття дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Це означає, що на період дії карантину, до 31 липня 2020 року, забороняється діяльність цих закладів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Однак на відповідних територіях забезпечуватимуть безпечні умови, а також дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів для подальшого відкриття.

"На території Києва налічується 8 закладів, що розташовані в позаміській зоні. За інформацією їхніх керівників, до подальшого відкриття готові 7 закладів, а саме: МДЦ "Артек", ДОЗ "Хвиля", ДОТ "Сокіл", ДОК "Антей", ОТ "Лідер", ДОТ "Лісовий", ДПЗОВ "Пуща-Водиця". ДЗСТ "Жовтень", який є підрозділом дочірнього підприємства "Клінічний санаторій "Жовтень", відкриватися в 2020 році не планує", – зазначила заступниця директорки Департаменту молоді та спорту Людмила Панченко.

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Враховуючи встановлення режиму надзвичайної ситуації у Києві та країні, прийнято рішення про перевірку вищезазначених закладів після надходження від Міністерства охорони здоров’я України офіційних роз’яснень і тимчасових рекомендацій щодо функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також відповідних алгоритмів дій працівників цих закладів після зняття карантинних обмежень.