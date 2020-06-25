Дитячі табори та оздоровчі установи в період карантину не працюватимуть, - КМДА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
Однак на відповідних територіях забезпечуватимуть безпечні умови, а також дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів для подальшого відкриття.
"На території Києва налічується 8 закладів, що розташовані в позаміській зоні. За інформацією їхніх керівників, до подальшого відкриття готові 7 закладів, а саме: МДЦ "Артек", ДОЗ "Хвиля", ДОТ "Сокіл", ДОК "Антей", ОТ "Лідер", ДОТ "Лісовий", ДПЗОВ "Пуща-Водиця". ДЗСТ "Жовтень", який є підрозділом дочірнього підприємства "Клінічний санаторій "Жовтень", відкриватися в 2020 році не планує", – зазначила заступниця директорки Департаменту молоді та спорту Людмила Панченко.
Враховуючи встановлення режиму надзвичайної ситуації у Києві та країні, прийнято рішення про перевірку вищезазначених закладів після надходження від Міністерства охорони здоров’я України офіційних роз’яснень і тимчасових рекомендацій щодо функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а також відповідних алгоритмів дій працівників цих закладів після зняття карантинних обмежень.