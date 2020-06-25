"Укрзалізниця" відновила продаж квитків у Слов'янськ
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"Укрзалізниця" відновила продаж квитків у Слов'янськ у зв'язку з пом'якшенням карантину в місті.
Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що зараз відновлено зупинку на станції Слов'янськ поїздів далекого прямування №1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка, №712/711 Київ - Костянтинівка та №126/125 Київ - Костянтинівка.
Також відновлено зупинки приміських поїздів:
- №6018 Фенольна – Лиман;
- №6225 Святогірськ – Краматорськ;
- №6002 Слов’янськ – Святогірськ;
- № 6208 Слов’янськ – Курдюмівка;
- №6231 Святогірськ –Скотувата;
- №6244 Скотувата – Близнюки;
- №6251 Близнюки – Скотувата;
- №6072 Скотувата – Слов’янськ;
- №6004 Костянтинiвка – Святогірськ;
- №6249 Лиман – Фенольна;
- №6219 Лиман – Близнюки.
6 червня було призупинено продаж квитків на поїзди в Слов'янськ у зв'язку із посиленням карантину.