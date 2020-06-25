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За добу в РФ 7,1 тис. випадків COVID-19, 92 людини померли, загалом 613 тис. інфікованих

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За добу в РФ 7,1 тис. випадків COVID-19, 92 людини померли, загалом 613 тис. інфікованих
За добу в РФ зареєстровані 7 113 хворих на коронавірус, при цьому зі зменшенням кількості виявлених випадків знижується і кількість безсимптомних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Всього в РФ зареєстровано 613 994 випадки (+ 1,2%) коронавірусної інфекції у 85 регіонах.

За добу зафіксовано 92 летальні випадки, загальна кількість померлих досягла 8 605. Одужали 6 342 людини, всього вилікувалися вже 375 164.

Зазначається, що кількість нових випадків по Росії також продовжує знижуватися: в середу їх було 7 176, у вівторок - 7,4 тис., у понеділок - 7,6 тис., у неділю - 7,7 тис.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    Кацапской статистике веры меньше, чем кацапским договорам.
  • Андрей Яковлев 46ec7505
    парад без масок
    https://www.bbc.com/russian/news-53161720

    дуже чекаємо спалаху через 2 тижні але не так мляво, як в США після масових акцій протесту
  • Frol Fedoroff
    Хоть одна хорошая новость за все утро
    За сутки в РФ 7,1 тыс. случаев COVID-19, 92 человека умерли, всего 613 тыс. инфицированных - Цензор.НЕТ 2619
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