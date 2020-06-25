Витік персональних даних: Проведено 36 обшуків, оголошено 25 підозр, затримано одну особу, - МВС

За фактом витоку інформації про персональні дані громадян з анонімного Тelegram-каналу вже підтверджена злочинна діяльність 25 осіб, одну людину затримано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

"За останні півтора місяці було проведено дуже масштабну роботу із залученням 400 представників Нацполіції. Представники Нацполіції провели велику кількість обшуків, це 36 обшуків. Підтверджено злочинну діяльність 25 осіб. Висунуто відповідні підозри і затримано одну особу. За результатами зазначеної операції було вилучено із незаконного обігу копії 30 баз даних, і це не лише державні реєстри", - розповів Горбенко.

Він зауважив, що під загрозу втручання підпадають і дані інформації про особи приватних реєстрів. "Як-от банки, оператори поштового зв’язку, телекомуніційні компанії - майже кожен сегмент бізнесу, який містить інформацію про певну діяльність певних осіб.

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І саме тому, за словами Горбенка, взаємодія бізнесу і держави є запорукою того, щоб побудувати максимально захищену систему зберігання і обробки персональних даних.

Бо сьогодні "інформація є товаром, і відповідно на цей товар є відвідний попит. Це актуальне питання у всьому світі", - додав заступник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, в травні 2020 року в інтернеті з'явилося кілька телеграм-каналів, які розповсюджують персональні дані громадян. Учора активно почали поширюватися фейки, що ця інформація пов'язана з роботою застосунку "Дія". Міністерство цифрової трансформації України спростувало цю інформацію. За перевірку каналів взялася СБУ.

Також 12 травня поліція відкрила провадження за фактом витоку персональних даних громадян на одному з анонімних Telegram-каналів. 13 травня прем'єрміністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду заявив, що витік персональних даних українців, які днями з'явилися у відкритому доступі в одному з Telegram-каналів, стався ще пів року тому і не має нічого спільного з мобільним додатком для оцифрованих документів "Дія".

Державне бюро розслідувань початок розслідування причетності посадових осіб Міністерства внутрішніх справ і Державної міграційної служби до витоку персональних даних українців.