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Діти перед школою мають пройти медогляд і пробу Руф'є, - Степанов

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Діти перед школою мають пройти медогляд і пробу Руф'є, - Степанов
Незважаючи на карантин, діти перед початком навчального року в школі мають пройти медичний огляд, зокрема і пробу Руф'є для оцінки працездатності серця.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Є проба Руф'є - це проба, яка визначає працездатність серця. Тобто, можливість тієї чи іншої дитини мати фізичне навантаження, займатися фізкультурою. Щодо проходження й опрацювання взагалі до школи, тобто підписані декларації або з сімейним лікарем, або з педіатром. Є відповідна підготовка до школи і проходження лікарів, в тому числі і проби Руф'є", - заявив він.

"Є ще час, ми зняли деякі обмеження відвідування, в тому числі, лікарів, тому я думаю, що за цей час можливо пройти цю пробу, тим більше, що це стосується здоров'я дитини", - додав Степанов.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    особенно дети... "очень низкого качества" (с)...
  • Володимир Черговий
    Санітар вичитав про пробу Руф'є. Дає жару. Зуби ще треба перевірити, яйця глист, воші, бажано разом з вчителями.
  • Otec Pigidiy
    Степанов идиот, проба Руфье полная лажа из каменного века.
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