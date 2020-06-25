Українці заборгували за комуналку понад 63 млрд грн, - Міністерство розвитку громад і територій

Станом на 1 травня 2020 року загальна заборгованість за комунальні послуги в Україні перевищила 63 млрд грн.

Про це заявила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська, повідомляє "Урядовий кур'єр", передає Цензор.НЕТ.

З них за газ - 25,5 млрд, електропостачання - 5,9 млрд, за послуги з опалення приміщень - 20 млрд, постачання холодної води - 5 млрд, утримання будинків і прибудинкових територій - 4,9 млрд, вивезення побутових відходів - млрд грн .

За словами Хоцянівської, розв’язати заборгованості має зареєстрований 9 червня 2020 року законопроєкт № 3613 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів з оплати житлово-комунальних послуг". Документ пропонує обов'язкову реструктуризацію боргів за житлово-комунальні послуги для населення, які накопичаться на 1 жовтня 2020 року на термін до п'яти років.

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З початку 2020 року загальна сума боргів за послуги ЖКГ майже не змінилася.

Так, за даними Держстату за станом на 1 січня 2020 року заборгованість населення за комунальні послуги становила 63,7 млрд грн.

З них борги за постачання природного газу становили 27,9 млрд грн, за централізоване опалення і постачання гарячої води - 20,4 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 5,1 млрд грн, за централізоване постачання холодної води і водовідведення - 4,1 млрд грн, за вивезення побутових відходів - 0,8 млрд грн, за поставки електричної енергії - 5,4 млрд грн.