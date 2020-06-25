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Місцева влада може посилити карантин у разі триденної невідповідності критеріям, визначеним Кабміном, - Степанов

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Місцева влада може посилити карантин у разі триденної невідповідності критеріям, визначеним Кабміном, - Степанов
Регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) повинні посилювати карантин через коронавірус на місцях, якщо протягом трьох днів поспіль епідеміологічна ситуація в області не відповідає визначеним Кабміном критеріям.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"Уряд чітко визначив критерії, в тому числі щодо посилення карантину. Якщо протягом трьох днів показники на місці не відповідають критеріям, встановленим у постанові КМУ, регіональна комісія ТЕБ та НС повинна зібратися і визначитися щодо посилення карантинних заходів", - наголосив Максим Степанов.

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Як підкреслив очільник відомства, перелік карантинних заходів та обмежень, які повинні бути посилені визначені у постанові Уряду. Посилення відбувається на територіях із значним поширенням COVID-19. Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак:

  • Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить більш як 50%.
  • Середня кількість тестувань становить менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.
  • Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (відношення кількості нових встановлених випадків захворювання до кількості проведених тестів) становить більш як 11%.
  • Динаміка зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%, що перевіряється у разі реєстрації більше 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Дмитрий И 532c9b60
    Все делается зедаунами для того что бы загнать людей по домам. Все эти карантины уже ничего не дадут инфекция сильно распространилась. Заболевших за день реально раз в 5 больше чем выявляют. Смертность вируса около одного процента, что плохо но не критично
  • Петя Федькин
    степашка забыл один из ведущих принципов: Летить не болезнь, а пациента.
    банда ляшка-шмыги-степашки-зе занимается именно эпидемией, а на людей им насрать.
  • Evgeny N
    Яким законом України дозволяється обмеження конституційних прав та свобод громадян України? Чи може в країні (або в деяких районах) введено режим НС?
    Ви готові до судових позовів?
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