34% українських сімей отримують субсидії та пільги на оплату комуналки, - Міністерство розвитку громад і територій

Допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг отримують майже 34% українських домогосподарств. З них 1,8 млн домогосподарств - пільгу і 3,2 млн домогосподарств - субсидію.

Про це заявила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська, повідомляє "Урядовий кур'єр", передає Цензор.НЕТ.

У бюджеті на 2020 рік на ці виплати передбачено 39 млрд грн.

За словами Хоцянівської, у разі, якщо людина продовжує накопичувати заборгованість, виплату пільги або субсидії можуть призупинити, проте 91-97% із цих людей не мають боргів за комуналку.

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Водночас 9,9 млн домогосподарств, які не мають права на отримання пільг чи субсидій або не скористалися цим правом, мають борги за житлово-комунальні послуги.