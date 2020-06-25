Новини

Заступниця голови Мін'юсту Коломієць викупила на аукціоні собаку, яку не зміг собі дозволити Малюська через брак грошей

29 03615
Заступниця голови Мін'юсту Коломієць викупила на аукціоні собаку, яку не зміг собі дозволити Малюська через брак грошей
Заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць викупила пітбуля на аукціоні СЕТАМ.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Всіх дуже хвилювала доля песика, якого Мін'юст продавав з торгів на виконання рішення суду. Доповідаю:

1) Домашні собачки продаються на OpenMarket - СЕТАМ з 2015 року. Тому заяви деяких досвідчених політиків про те, що "за Порошенка такого не було" (з усією повагою до Президента) це відверта брехня;

2) Суд ухвалив рішення забрати Тору у власників, оскільки ця складна та сильна порода потребує виховання, часу, відповідальності. Покусані сусіди і інші тварини, страх людей, які живуть поруч із господарями Тори, показує, що такого виховання вона не мала, немає і мати не буде;

3) Це був п’ятий аукціон, на якому її виставляли з кінця 2019 року. І єдиний, на якому були заявлені претенденти на її купівлю.

4) Перші двоє претендентів, чиї ставки були найвищими, вчинили малодушно та очікувано, заявлених коштів не сплативши. Дійсно, я взяла участь в аукціоні, бо була впевнена, що доля Тори чи проблеми людей, які з нею вимушені проживати на одній вулиці, перестане усіх цікавити уже наступного дня. В принципі, як і не цікавила усі п’ять попередніх спроб її продажу через торги. У свою чергу ми зараз активно шукаємо кінологічну службу, якій Тору можна віддати на перевиховання, де їй дадуть "освіту", де про неї будуть дбати і гуляти - і це будуть робити професіонали, поряд з якими вона навчиться бути слухняною та більше не становитиме небезпеки для суспільства. Навпаки, ще й на роботу її влаштуємо. Обіцяю регулярно звітувати про долю Тори та її успіхи на шляху виправлення!"- написала вона.

Також дивіться: Інформація про продаж Мін'юстом собаки "за борги" - маніпуляція. Собаці не пощастило з господарем, - Малюська. ФОТО

Крім того Коломієць зазначила, що зміни до законодавства які не лише унеможливлять подальший продаж домашніх тварин через торги ще й вирішать проблему з долею таких, як Тора, нами вже розроблено і подано.

"Очікуємо прийняття КМУ сьогодні і ВРУ - уже по мірі важливості врегулювання цього питання для народних депутатів України", - додала заступниця глави Мін'юсту.

Нагадаємо, в кінці травня в Мін'юсті підтвердили, що продають на аукціоні собак. Глава Мін'юсту Малюська розповів про пітбуля, якого виставили на продаж не через борги господарів, а через напади на перехожих. Він пообіцяв викупити його і віддати на перевиховання.

Пізніше Малюська розповів про те, що не зміг придбати конфісковаого собаку на аукціоні, як він обіцяв, бо її вже хтось купив, а його зарплата не дозволила міністрові конкурувати.

"Дійсно, я обіцяв взяти участь в аукціоні, зареєструвався там як учасник, але не мав можливості конкурувати з іншими учасниками: зарплата не дозволяє мені заплатити за пітбуля більше 11 тисяч, а аукціон закінчився саме такими результатами", - сказав Малюська на брифінгу.

Заступниця голови Мінюсту Коломієць викупила на аукціоні собаку, яку не зміг собі дозволити Малюська через брак грошей 01

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Александр Романов 0166afe8
    такой собачкой можно на месяц за газ расчитаться
  • Diesel_Sasha
    подія міжнародного маштабу зелена купила суку
  • Solomon c5c4359c
    Цирк блин. Мы стали окончательно страной долбообов.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини