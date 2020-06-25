Угорщина з 29 червня відкриває всі пункти пропуску на кордоні з Україною, - Сійярто

Уряд Угорщини з понеділка, 29 червня, відкриває всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Зараз працює лише пункт пропуску Захонь-Чоп.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

За його словами, з понеділка буде відновлено роботу пунктів Лоня-Дзвинково, Берегшурань-Лужанка, Вилок-Тисабеч, Тиса (Чоп)-Захонь.

"У понеділок наступного тижня ми відкриємо всі пропускні пункти на кордоні між Угорщиною та Україною. Ми забезпечимо пересування через кордон, хоча правила переїзду через країну будуть ще зберігатися", - сказав Сійярто.

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Зазначимо, в'їзд в Угорщину без необхідності проходження карантину українцям дозволено в таких випадках:

короткострокове відвідування (до 24 годин), у 30-кілометрову зону;

транзитний проїзд при наявності у особи документа про постійне місце проживання, дозволу на проживання, посвідки на проживання, візи на тривалий працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування в країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто приїхав на перше за сім років засідання україно-угорської комісії в Києві.