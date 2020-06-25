Незаконна вирубка лісу на Закарпатті. ФОТО
За допомогою дрона автори відео зафіксували "залисини" на горах поблизу міста Міжгір'я.
Про це, як передає Обозреватель, повідомляє видання ВВС Україна в Facebook.
"Отак "лисіють" Карпати. Ці фото були зняті з дрона на Закарпатті, в околицях міста Міжгір‘я. У 2019 році обсяг незаконних вирубок в Україні зріс усемеро, повідомляло Державне агентство лісових ресурсів. Причому рубають дерева не лише в Карпатах, а й в усіх лісистих регіонах", – таким підписом супроводили шокуючі фотографії на сторінці видання.
Також журналісти привели заяву Держагентства лісових ресурсів з висадки молодого лісу.
"В агентстві кажуть, що висаджуються і нові ліси, тож за останні п'ять років загальна кількість їх в Україні навіть дещо зросла", – сказано у повідомленні.
Судячи з допису, фото незаконних вирубок зробили за ініціативи спільноти Dronarium Украина. Автор фотографій – Тимофій Шмайда.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Міжнародний фонд дикої природи заявив, що в Україні замовчуються проблеми вирубки лісів, забруднення рік та захаращення сміттям територій. Активістів переважної більшості екологічних громадських організацій ці проблеми цікавлять менше, ніж, приміром, пожежі в Австралії.
Особливо дивно виглядає повне ігнорування екоактивістами масштабних пожеж та вирубки лісу у Чорнобильській зоні. Втім, як встановили журналісти 24 каналу, така позиція може бути цілком логічною, якщо взяти до уваги появу в Україні нової професії – "активіст за викликом". Згідно результатів розслідування, екологічна тематика все частіше використовується виключно як спосіб заробітку, політичного піару чи нейтралізації бізнес-конкурентів.