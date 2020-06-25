Угорщина запропонувала $50 млн на будівництво доріг, зруйнованих через паводок на Закарпатті

Угорщина готова допомогти Україні в боротьбі з паводками в західних областях. Також країна запропонувала фінансову допомогу для будівництва доріг у Закарпатській області.

Про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Угорська сторона запропонувала 50 млн доларів на дороги.

"Ми дуже сподіваємося, що ці гроші будуть використані і дороги будуть побудовані", - сказав Сійярто.

Міністр закордонних справ Угорщини зазначив, що уряд його країни розробив низку заходів для боротьби проти паводків.

"Якщо Угорщина може чимось допомогти, ми готові це зробити", - додав він.

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