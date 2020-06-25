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Угорщина запропонувала $50 млн на будівництво доріг, зруйнованих через паводок на Закарпатті

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Угорщина запропонувала $50 млн на будівництво доріг, зруйнованих через паводок на Закарпатті
Угорщина готова допомогти Україні в боротьбі з паводками в західних областях. Також країна запропонувала фінансову допомогу для будівництва доріг у Закарпатській області.

Про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Угорська сторона запропонувала 50 млн доларів на дороги.

"Ми дуже сподіваємося, що ці гроші будуть використані і дороги будуть побудовані", - сказав Сійярто.

Міністр закордонних справ Угорщини зазначив, що уряд його країни розробив низку заходів для боротьби проти паводків.

"Якщо Угорщина може чимось допомогти, ми готові це зробити", - додав він.

Також читайте: Угорщина з 29 червня відкриває всі пункти пропуску на кордоні з Україною, - Сійярто

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Сигизмунд Дормидонтович
    Венгрия предложила $50 млн на строительство дорог, разрушенных из-за паводка в Закарпатье - Цензор.НЕТ 4364
  • Danis Nielsen
    В замен на что ?
  • wake up-UA
    Що там блазень днями розповідав далекобійникам - 1 млн $ за 1 км дороги?
    Тобто 50 км і саме там, де вони скажуть...
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