Сійярто озвучив умови розблокування засідання НАТО-Україна: Освіта і права угорської меншини
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Угорщина назвала умови, за яких може бути розблоковано проведення засідання НАТО-Україна.
Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Сійярто висловив сподівання, що найближчим часом сторонам вдасться вирішити ці питання.
"Засідання Україна-НАТО буде розблоковано, як тільки будуть вирішені питання, пов'язані з утворенням і правами угорської меншини. Як тільки це буде забезпечено, ми зробимо все, щоб засідання на рівні міністрів могли проходити", - сказав глава МЗС Угорщини.
Також він зазначив, що найближчими тижнями має відбутися зустріч комісії з питань нацменшин, під час якої має бути визначено план щодо вирішення проблемних питань.