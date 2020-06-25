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Путін і Макрон говоритимуть про досягнення позитивних зрушень у мінському процесі, - Кулеба

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Путін і Макрон говоритимуть про досягнення позитивних зрушень у мінському процесі, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що під час переговорів президентів Росії і Франції Володимира Путіна та Емманюеля Макрона йтиметься про досягнення позитивних зрушень у мінському процесі.

Про це Кулеба сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Контекст класичний - Франція є учасницею нормандського формату. Тому розмови будуть вестися про те, як досягати позитивних зрушень у мінському процесі та дійти до моменту, коли саміт нормандської четвірки стане можливим", - розповів глава МЗС.

За словами міністра, під час останнього візиту української делегації до Парижа наголошувалося на налаштованості України на проведення саміту й на досягнення конструктивних домовленостей.

"Нам треба рухатися вперед. Ми сподіваємося на конструктивну роботу Франції щодо сприяння тому, щоб Російська Федерація також дотримувалася конструктивної позиції щодо завершення війни і деокупації Донбасу", - додав Кулеба.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • 133133
    какие подвижки, если первый пункт не выполнен ?
  • Aleks_19 Bezrodniy
    Правда? И это только продажная зешмаркля знает какие продвижки он там всем наобещал.
  • aquarius580 .
    Ну что, зелень поганая, вы довольны ? Сильные мира сего раньше разговаривали по всем вопросам с Порохом и с Климкиным. А теперь они договариваются между собой, в то время как ваш дешёвый квартальный клоун где-то зарылся в бункере, из которого свои видосики выплёвывает.

    Избиратели "слуг народа" должны быть пожизненно отстранены от участия в голосованиях, ввиду умственной неполноценности.
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