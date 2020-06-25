Пандемія COVID-19 погіршила гуманітарну ситуацію на Донбасі, - Червоний Хрест

Пандемія COVID-19 викликала загострення критичного становища цивільного населення, яке проживає в зоні конфлікту на Донбасі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Міжнародним комітетом Червоного Хреста із 12 травня по 3 червня на підконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської областей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Лише 12% опитаних членів домогосподарств відповіли, що їхніх заощаджень вистачить довше, ніж на місяць, що є ознакою нестабільного фінансового становища більшості населення. Але тривожним є те, що 43% домогосподарств заявили, що без сторонньої допомоги їхніх ресурсів вистачить максимум на один тиждень", - йдеться в повідомленні.

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75% респондентів сказали, що через COVID-19 зросли ціни на харчові продукти; 47% заявили про зростання цін на непродовольчі товари; 35% респондентів сказали, що пандемія COVID-19 негативно позначилася на доходах їхніх домогосподарств.

Також 47% опитаних домогосподарств заявили, що мають труднощі з доступом до магазинів та ринків через карантинні заходи.

"Результати проведеного опитування свідчать, що багато сімей зіштовхуються з фінансовими труднощами та водночас мають проблеми з доступом до продовольчих ринків через COVID-19 і конфлікт загалом. Це означає, що програми МКЧХ з надання коштів сім’ям є недостатньо ефективними. Нам потрібно знову збільшити обсяги роздачі продуктових та гігієнічних наборів", - сказала глава делегації МКЧХ в Україні Флоранс Жиллєтт.