Шмигаль: Житимемо в карантині доти, поки не знайдемо протокол лікування, вакцину або ліки від коронавірусу
Про це Шмигаль розповів в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.
"Поки що ми бачимо, що і червень, і липень ми проживемо в карантинних обмеженнях. У більших, у менших, але ми від них не відмовимося. Більше того, ми будемо жити в карантинних обмеженнях доти, поки не знайдемо протокол лікування, ліки, вакцину або щось, що зможе нам допомогти управляти летальністю", - сказав прем'єр.
За його словами, сьогодні жоден уряд і жодна країна не можуть спрогнозувати, "коли закінчиться COVID-19 і коли закінчиться карантин".
Водночас Шмигаль наголосив, що основна мета зараз - "довести країну з найменшими втратами до моменту винайдення ліків".
"Якщо летальність цієї хвороби сьогодні в Україні між 2,5−2,9%, то класичний грип - це до 1%, близько 0,8% людей помирає. Тут (у випадку COVID-19) майже втричі більше. До того ж є країни, де ця летальність перевищує 10%. Це кожна десята людина - це насправді страшно, це катастрофа", - констатував він.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок четверга виявлено 994 нові випадки інфікування коронавірусу за добу, 349 осіб серед тих, які раніше захворіли на COVID-19, одужали, 16 померли.