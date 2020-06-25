Шмигаль: Житимемо в карантині доти, поки не знайдемо протокол лікування, вакцину або ліки від коронавірусу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Україна житиме в карантинних обмеженнях доти, поки не буде знайдено протокол лікування, ліки або вакцина від захворювання на коронавірус.

Про це Шмигаль розповів в інтерв'ю "НВ", передає Цензор.НЕТ.

"Поки що ми бачимо, що і червень, і липень ми проживемо в карантинних обмеженнях. У більших, у менших, але ми від них не відмовимося. Більше того, ми будемо жити в карантинних обмеженнях доти, поки не знайдемо протокол лікування, ліки, вакцину або щось, що зможе нам допомогти управляти летальністю", - сказав прем'єр.

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За його словами, сьогодні жоден уряд і жодна країна не можуть спрогнозувати, "коли закінчиться COVID-19 і коли закінчиться карантин".

Водночас Шмигаль наголосив, що основна мета зараз - "довести країну з найменшими втратами до моменту винайдення ліків".

"Якщо летальність цієї хвороби сьогодні в Україні між 2,5−2,9%, то класичний грип - це до 1%, близько 0,8% людей помирає. Тут (у випадку COVID-19) майже втричі більше. До того ж є країни, де ця летальність перевищує 10%. Це кожна десята людина - це насправді страшно, це катастрофа", - констатував він.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок четверга виявлено 994 нові випадки інфікування коронавірусу за добу, 349 осіб серед тих, які раніше захворіли на COVID-19, одужали, 16 померли.