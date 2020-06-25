Кабмін призначив Шкарлета в.о. міністра освіти і науки

Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, Шкарлета призначено заступником міністра освіти, а також на нього покладено обов'язки в. о. міністра.

Шкарлет - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України. З травня 2010 року ректор Чернігівського національного технологічного університету. Лауреат Державної премії України у сфері освіти 2017 року за роботу "Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти комплексної IT-підтримки діяльності інноваційного університету".

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Як повідомлялося, 18 червня парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат).

Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.