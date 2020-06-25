Кабмін дозволив роботу кінотеатрів із 2 липня: максимальне завантаження - 50%

Кабінет Міністрів України дозволив роботу кінотеатрів із 50-відсотковим завантаженням із 2 липня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення уряд затвердив на засіданні в середу з одноденним доопрацюванням.

"Проєкт акта пропонує внести зміни до постанови Кабміну №392 від 20 травня 2020 року. Ми впроваджуємо заборону на роботу кінотеатрів до 1 липня 2020 року, тобто, можливість їх роботи з 2 липня, але з чіткими умовами, наповненістю не більш ніж 50%", - прокоментував міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час засідання уряду в четвер.

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Заборона на роботу кінотеатрів через карантин діяла в Києві з 17 березня. 24 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці дозволять роботу театрів і кінотеатрів. Вони зможуть працювати "з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними".