Україна звільнила приїжджих від обсервації за умови негативного ПЛР-тесту

Кабінет міністрів України звільнив приїжджих від обсервації і самоізоляції за умови негативного результату ПЛР-тесту.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу з одноденним доопрацюванням, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Проєкт акта пропонує внести зміни до постанови Кабміну №392 від 20 травня 2020 року. Пропонується можливість припинення режиму самоізоляції чи обсервації для людей, які перетинають державний кордон та / або контрольний пункти пропуску з тимчасово окупованих територій в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР. Також пропонується внести уточнення щодо поліса страхування для іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон", - прокоментував міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у ході засідання уряду в четвер.

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