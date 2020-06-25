Шмигаль анонсував виїзні засідання Кабміну в регіонах: Щоб краще відчувати людей і розуміти, що рішення ми ухвалюємо для них

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде проводити виїзні засідання в регіонах України один раз на місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив під час засідання Кабміну.

Шмигаль зазначив, що довелося скасувати візит до Чернігівської області.

"Такі поїздки стануть для нас частішою практикою. Я думаю, ми будемо раз на місяць проводити виїзні засідання Кабінету Міністрів, щоб ми з вами могли краще відчувати регіони нашої країни, краще відчувати людей, проблематику, розуміти, що рішення, які ми ухвалюємо, вони для людей. Люди з ними живуть на звичайному побутовому рівні, на рівні бізнесу, банків і інших установ", - зазначив прем'єр.

Шмигаль вважає, що виїзні засідання будуть ефективним інструментом для розуміння Кабінетом Міністрів реальних наслідків тих "рішень, які ухвалюються в кабінетах".

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