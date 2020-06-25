П'яний водій збив 13-річну дівчинку на узбіччі дороги на Київщині: дитина у важкому стані в реанімації. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора в с. Ковалівка Васильківського району. Водій автомобіля раптово виїхав на узбіччя дороги, де скоїв наїзд на 13-річну велосипедистку. Дівчинка їхала разом з сестрою, яка не постраждала.
Поліція затримала 33-річного водія на місці події. Під час огляду на стан алкогольного сп'яніння алкотестер зафіксував 2,7 проміле.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Крім того, вчора в смт Долина водій ВАЗ-2106 збив 5-річного хлопчика, коли той перебігав по "зебрі". Постраждалу дитину госпіталізували в лікарню з переломом ноги.