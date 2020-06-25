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П'яний водій збив 13-річну дівчинку на узбіччі дороги на Київщині: дитина у важкому стані в реанімації. ФОТОрепортаж

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П'яний водій збив 13-річну дівчинку на узбіччі дороги на Київщині: дитина у важкому стані в реанімації. ФОТОрепортаж
Поліція Київщини затримала нетверезого водія, який на узбіччі збив дитину. Порушник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Постраждала дитина зараз перебуває в реанімації у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора в с. Ковалівка Васильківського району. Водій автомобіля раптово виїхав на узбіччя дороги, де скоїв наїзд на 13-річну велосипедистку. Дівчинка їхала разом з сестрою, яка не постраждала.

Поліція затримала 33-річного водія на місці події. Під час огляду на стан алкогольного сп'яніння алкотестер зафіксував 2,7 проміле.

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Пяний водій збив 13-річну дівчинку на узбіччі дороги на Київщині: дитина у важкому стані в реанімації 01

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Пяний водій збив 13-річну дівчинку на узбіччі дороги на Київщині: дитина у важкому стані в реанімації 02

Крім того, вчора в смт Долина водій ВАЗ-2106 збив 5-річного хлопчика, коли той перебігав по "зебрі". Постраждалу дитину госпіталізували в лікарню з переломом ноги.

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Пяний водій збив 13-річну дівчинку на узбіччі дороги на Київщині: дитина у важкому стані в реанімації 03
Фото: сайт поліції

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Салаутдин
    и камеры тут не помогут..
    за синьку за рулём - пожизненное лишение прав - точка..
    всё остальное - от лукавого
  • Александр Юр
    Выпил, ну, иди ты пешком, сядь в маршрутку, в конце концов, толкай свою машину руками, НО не садись за руль!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ненавижу пьянь за рулем!
    и никогда не найду ни одного оправдания, ни одной причины чтобы оправдать потенциального убийцу !!! (хрен бы - самоубийцу...а то ведь невинные страдают!!)
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