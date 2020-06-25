18-річний киянин без причини погрожував мешканцям Оболоні та завдав два ножові поранення чоловікові. ФОТО

Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру 18-річному киянину за фактом замаху на умисне вбивство.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що злочин стався в Оболонському районі столиці.

Перебуваючи у дворі житлового будинку, молодий чоловік спочатку безпідставно чіплявся до місцевих мешканців, висловлював погрози на їхню адресу, провокував з ними конфлікт. Потім, помітивши 53-річного чоловіка, який збирав пляшки, почав нецензурно виражатися в його бік і погрожувати, після чого раптово задав останньому удару ножем у живіт. Потім, переслідуючи вже пораненого чоловіка, підозрюваний завдав йому ще одного удару ножем у спину.

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Вирвавшись з рук нападника, постраждалий встиг покликати на допомогу, після чого знепритомнів.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців зловмисника затримано по "гарячих слідах". Нині 18-річному хлопцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство, вчинений з хуліганських спонукань) та обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обставини скоєння злочину встановлюються. Досудове слідство триває.