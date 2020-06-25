18-річний киянин без причини погрожував мешканцям Оболоні та завдав два ножові поранення чоловікові. ФОТО
Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що злочин стався в Оболонському районі столиці.
Перебуваючи у дворі житлового будинку, молодий чоловік спочатку безпідставно чіплявся до місцевих мешканців, висловлював погрози на їхню адресу, провокував з ними конфлікт. Потім, помітивши 53-річного чоловіка, який збирав пляшки, почав нецензурно виражатися в його бік і погрожувати, після чого раптово задав останньому удару ножем у живіт. Потім, переслідуючи вже пораненого чоловіка, підозрюваний завдав йому ще одного удару ножем у спину.
Вирвавшись з рук нападника, постраждалий встиг покликати на допомогу, після чого знепритомнів.
Завдяки злагодженим діям правоохоронців зловмисника затримано по "гарячих слідах". Нині 18-річному хлопцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство, вчинений з хуліганських спонукань) та обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Обставини скоєння злочину встановлюються. Досудове слідство триває.