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Антикорупційний суд обирає Омеляну запобіжний захід: САП просить про особисте зобов'язання

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Антикорупційний суд обирає Омеляну запобіжний захід: САП просить про особисте зобов'язання
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просить обрати ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Відповідне клопотання було оголошено у Вищому антикорупційному суді, де зараз почалося засідання з обрання запобіжного заходу колишньому чиновнику, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Омеляну повідомлено про підозру. У зв'язку з цим ми звертаємося до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання", - оголосила прокурор.

Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його в заподіянні збитків державі через ухвалення рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омелян не мав права зменшувати портові збори наказом. Він порушив вимоги Бюджетного кодексу, - НАБУ

До цього Федерація роботодавців транспорту України зверталася до прем'єр-міністра України про можливість зниження на 20% розмірів портових зборів в Україні до рівня порівнянних зарубіжних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаної епідемією коронавірусу. Коментуючи цю ініціативу, президент Української зернової асоціації Микола Горбачов заявляв, що зниження портових зборів в умовах кризи дозволить уникнути подорожчання сільгосппродукції.

Автор: Леся Карпенко

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  • Підлога Маккартні
    Гипер луп вам из семи *****! Зебил, ответит за политические репрессии! Не успеет бежать на тамбов!!!
  • Чайка Київ
    https://censor.net/news/3203465/snijenie_portovyh_sborov_kotorogo_dobilsya_eksministr_omelyan_bylo_dostijeniem_eva
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    Цікаво б було спитати військових, які голосували за опудало: чи подобається їм виконувати зрадницькі накази московської маріонетки
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