США про "військові паради" в окупованому Криму: Продовжимо робити ціну агресії РФ високою

Посольство США в Україні висловлює глибоку стурбованість у зв'язку проведенням Російською Федерацією "військових парадів" на території окупованого Криму.

Про це заявляє посольство США на сторінці у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми долучаємося до Міністерства закордонних справ України і висловлюємо глибоку стурбованість щодо російських військових парадів, проведених на суверенній українській території 24 червня. Разом з нашими українськими партнерами ми твердо підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, і ми будемо продовжувати робити так, щоб ціна слідування стежкою агресії була дуже високою для Росії", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося 24 червня 2020 року РФ без позгодження з українською стороною провела так звані "паради" підрозділів Чорноморського флоту РФ з нагоди 75-ї річниці перемоги над нацизмом на тимчасово окупованих територіях АР Крим та Севастополя.

Також "паради" були проведені на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, під час яких було продемонстровано військову техніку, зокрема, 155-мм гаубиці 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубиці 2С1 "Гвоздика", реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", зенітно-ракетні комплекси "Стріла-10", танки Т-72, ​​БТР-80, БМП-1, що є грубим порушенням зобов'язань російської сторони перед Мінськими угодами.