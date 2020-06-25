Уряд вніс до держреєстру нерухомих пам'яток 175 об'єктів в окупованому Криму

Кабінет міністрів України вніс до Державного реєстру нерухомих пам'яток 175 об'єктів в окупованому Криму, серед яких Ханський палац у Бахчисараї, генуезькі фортеці в Судаку та інші.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив постанову "Про внесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (АР Крим)" і "Про внесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (м.Севастополь)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з прийнятими документами, до реєстру внесено 175 об'єктів культурної спадщини національного значення, розташованих на тимчасово окупованій території Кримського півострова - 164 в АР Крим та 11 в місті Севастополь.

Також ці об'єкти виключені зі Списку обліку та охорони пам'ятників архітектури на території Української РСР.

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Зокрема, в списку - Ханський палац у Бахчисараї, генуезькі фортеці в Судаку і у Феодосії, палац "Ластівчине гніздо" в Гаспрі, Воронцовський, Лівадійський палац та інші пам'ятки.