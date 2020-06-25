Шмигаль: Ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності, контроль за дотриманням карантину буде посилено

Кабінет Міністрів України посилює контроль дотримання карантинних обмежень.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомив Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

"Від тижня до тижня продовжується зростання. Завантаженість лікарень значно збільшилася. Є області, в яких завантаженість лікарень становить понад 50%. На жаль, це надзвичайно негативний сигнал і це означає, що ми увійшли в серйозну хвилю захворюваності", - зазначив Шмигаль на позачерговому засіданні уряду в четвер, 25 червня.

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У деяких регіонах, повідомив прем'єр, довелося розгортати лікарні другої хвилі на прийом хворих на коронавірус.

"Українські медики та епідеміологи кажуть нам про одну головну причину - люди перестали дотримуватись обмежень, а місцева влада, щоб не втратити якісь політичні бали, продовжує послаблювати ті обмеження, що залишилися на місцевому рівні. На сьогодні ми отримали в багатьох областях чіткий конкретний результат щодо зростання захворюваності, хоча за такої моделі карантину, яку ми запровадили, в інших країнах захворюваність не зростає, а тримається на помірному рівні", - підкреслив Шмигаль.

У зв'язку з цим уряд з понеділка розпочав акцію щодо накладення штрафів, поки що переважно на заклади, які не дотримуються карантинних обмежень.

"Але шановні громадяни, ми будемо посилювати контроль за дотриманням соціального дистанціювання, маскового режиму, дезінфекційних заходів. Це дуже важливо, щоб ми не провалилися в таку хвилю епідемії, яка була в Італії та Іспанії. Прошу всіх бути пильними, відповідальними і дуже виважено ставитися до вимог карантину", - наполягає прем'єр-міністр.

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"Якщо ми хочемо вберегти економіку країни від падіння і не закривати країну, не робити повну зупинку і не запроваджувати такий карантин, як це було в березні, є єдиний шлях - усім разом дотримуватися вимог адаптивної моделі карантину - маски, дезінфекція, соціальна дистанція", - підсумував він.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок четверга виявлено 994 нові випадки інфікування коронавірусу за добу, 349 осіб, які раніше захворіли на COVID-19, одужали, 16 померли.