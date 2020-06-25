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Зеленський провів засідання новоствореного Комітету з питань розвідки: "Я йду з вами в розвідку"

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Зеленський провів засідання новоствореного Комітету з питань розвідки: "Я йду з вами в розвідку"
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Комітету з питань розвідки, утвореного 17 червня 2020 року Указом Глави держави № 230/2020.

Перед комітетом поставлені пріоритетні завдання, визначені головні напрямки роботи, шляхи посилення розвідувальних можливостей держави в умовах протидії гібридним загрозам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Була відзначена важлива роль Комітету з питань розвідки для виконання завдань з координації, керівництва і контролю за діяльністю розвідувальних органів України та інших суб'єктів розвідувальної спільноти.

"Я йду з вами в розвідку, адже один професійний розвідник вартий цілої армії противника", - підкреслив Президент України.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Ой, дурак. Шо воно курить? Баба да, Баба да?
  • Підлога Маккартні
    "Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника", - подчеркнул Президент Украины.



    Обьясните на человеческом, что это было щас
  • Scorpman Y
    ну как что... вислюк снова обкурился айкосом и почувствовал себя "разведчиком": будет проводить разведку очередных корабельных сосен
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