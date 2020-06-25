"Укрзалізниця" відновлює сполучення приміських поїздів на Прикарпатті після паводка

"Укрзалізниця" 25 червня запустить перші приміські поїзди в Івано-Франківській області після паводка.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, о 20:16 вирушить потяг Коломия-Снятин. 26 червня почне курсувати поїзд Івано-Франківськ - Яремче.

Зазначається, що залізничники відновлюють ділянки шляху, які були закриті через масштабні повені на Прикарпатті. За даними міністерства, всього зафіксовано пошкодження 14 ділянок інфраструктури. На ранок 25 червня наслідки негоди ліквідовані на дев'яти ділянках.

"Роботи завершені на перегонах Делятин - Яремче, Яремче - Микуличин, Долина - Вигода. Тривають роботи на перегонах Микуличин - Ворохта, Бурштин - Галич, Калуш - Бочаров і Заболотів - Видинів. Загалом залізничники розчистили понад 300 куб. м селів і відновили більше 900 куб. м насипів і баластної призми", - уточнюють у міністерстві.

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За попередніми прогнозами, останній перегін буде відкритий для руху поїздів сьогодні о 22:00.