Сейтхалілєва призначено заступником міністра реінтеграції
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Кабінет Міністрів призначив Снавера Сейтхалілєва заступником міністра реінтеграції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Про це повідомив у фейсбуці представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, інформує Цензор.НЕТ.
"Кабмін призначив Сейтхалілєва Снавера Енверовича заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - написав Мокан.
Раніше Сейтхалілєв був керівником ТОВ "Астем". Він також є засновником кількох громадських організацій: "Бірлік Центр", "Асоціація випускників Туреччини", "Співдружність кримської молоді".