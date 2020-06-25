МАУ розширює список напрямків на літо
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу МАУ.
Внутрішні рейси виконуватимуться за трьома напрямками - Херсон, Одеса і Львів.
З 1 по 30 липня МАУ обслуговуватиме внутрішні рейси в Одесу, Львів та Херсон, здійснюючи їх щоп'ятниці у регіони і з поверненням до Києва щонеділі.
У першій половині серпня розклад рейсів Київ-Одеса зміниться: вони здійснюватимуться в понеділок, середу, п'ятницю та неділю (Одеса-Київ: понеділок, вівторок, четвер, субота).
Міжнародні рейси виконуватимуться за напрямками регулярної програми польотів авіакомпанії - Стамбул, Тель-Авів, Амстердам, Франкфурт, Париж, Дубай, Тбілісі, Батумі, Ларнака, Афіни, Лондон, Ніцца, Рим, Неаполь, Баку, Берлін, Мілан, Мюнхен, Прага , Єреван, Мадрид, Відень, Барселона, Кишинів, а також залишаться періодичні рейси в Торонто.
У серпні компанія планує подальше розширення міжнародних напрямків з 2-3 частотами на тиждень.