Вбивство Гандзюк: прокуратура завершила розслідування у справі Мангера і Левіна
Про це у коментарі hromadske повідомив прокурор у справі Андрій Синюк. За його словами, наразі зібрані додаткові матеріали, задля який 11 червня слідство відновлювали, і невдовзі матеріали відкриють стороні захисту, передає Цензор.НЕТ.
"Виконано всі необхідні дії та зібрано достатньо доказів для прийняття кінцевого процесуального рішення, а саме — звернення до суду з обвинувальним актом. Об’єм додаткових доказів не є великим, і ми розраховуємо на швидке ознайомлення сторін із матеріалами провадження", — сказав прокурор Синюк.
Водночас сьогодні, 25 червня, суд мав розглянути продовження терміну тримання під вартою Олексію Левіну (Москаленку), втім, через відсутність адвокатів засідання відклали.
11 червня прокуратура відновила досудове слідство у справі Олексія Левіна (Москаленка) та Владислава Мангера.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня
Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.