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Вбивство Гандзюк: прокуратура завершила розслідування у справі Мангера і Левіна

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Вбивство Гандзюк: прокуратура завершила розслідування у справі Мангера і Левіна
Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування у справі вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк за підозрою голові херсонської облради Владиславу Мангеру та помічнику депутата обласної ради Олексію Левіну, яке раніше було відновлене через нібито тиск Владислава Мангера на двох свідків у справі.

Про це у коментарі hromadske повідомив прокурор у справі Андрій Синюк. За його словами, наразі зібрані додаткові матеріали, задля який 11 червня слідство відновлювали, і невдовзі матеріали відкриють стороні захисту, передає Цензор.НЕТ.

"Виконано всі необхідні дії та зібрано достатньо доказів для прийняття кінцевого процесуального рішення, а саме — звернення до суду з обвинувальним актом. Об’єм додаткових доказів не є великим, і ми розраховуємо на швидке ознайомлення сторін із матеріалами провадження", — сказав прокурор Синюк.

Водночас сьогодні, 25 червня, суд мав розглянути продовження терміну тримання під вартою Олексію Левіну (Москаленку), втім, через відсутність адвокатів засідання відклали.

11 червня прокуратура відновила досудове слідство у справі Олексія Левіна (Москаленка) та Владислава Мангера. 

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.

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Топ коментарі

  • Anton Zhurawski
    Редкостные упыри и выродки: заказать такое варварское убийство женщины, как будто вурдалаки из тьмы средневековья.

    Мангер, кстати, похож на упыря до такой степени, что его можно снимать в роли Дракулы без всякого дополнительного грима.
  • Vsevolod Marchenko
    Глубоко неуважаемые "потрохоботы", ЗЕлупинские йолопы [ и прочие дегенераты-юлефобы ], если вас интересуют события, которые по вашему субъективному мнению имеют признаки уголовно наказуемых деяний Юлии Тимошенко, то об этом не стоит "болтать ерундой" в сети, а необходимо обращаться в доблестные правоохранительные и где то даже антикоррупционные органы[все находятся под контролем главных юлефобов Петьки Барыги и ЗЕлупы Янелоха], где вам, прежде чем изложить свои обвинения, необходимо будет подписать документ о том, что вы предупреждены об уголовной ответственности за распространение информации, которая не соответствует действительности (заведомо неправдивой).
    За сим, всяческих успехов вам, на нелёгкой ниве практической борьбы с "**************************************************"!
  • Igor L
    Прокуратура покриває Мангера і його політичну кришу - Тимошенко, екс губернатора та його політичну кришу порошенка! Тому що організатор вбивства - багаторічний кілер Левін-Москал все життя займається вбивствами! Він вбивав ще будучи дитиною, в банді свого батька Москала старшого - мочив дальнобойщиків за пару сотень доларів які були у водіїв в кишені, вбивав після того як його дивом випустили з тюрми (менти випустили бо їм потрібен був штатний кілер на Херсонщині). Тепер Левін-Москал може дати такі покази по результату свого кілерського життя, що багато хто опиниться в тюрмі до кінця своїх днів. Тому Левіна-Москала активно вигоражують щоб він не давав ніяких свідчень! Бо ДУЖЕ багато людей і Тимошенко і порошенко зацікавлені щоб Левін-Москал мовчав! Тому швиденько припиняють слідство щоб припинти допити Левіна-Москала! Але слідтство має бути продовжене і Левін-Москал має давати свідчення і всі причетні до замовних вбивств на Херсонщині мають сісти - і навіть ті хто знаходться в Києві! Вбивство Гандзюк має перерости в трибунал над мафією в Україні! Десятиріччями брудні політики замовляли вбивства активістів та політичних опонентів - і зараз прийшов час правосуддя!
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