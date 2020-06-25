Зеленський вітає запуск іпотечного кредитування під 10%: Зменшення ставки дозволить кожному українцю придбати житло

Президент Володимир Зеленський вітає анонсовану "ПриватБанком" державну програму "Доступне житло під 10%".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Відсотки на придбання житла, які існували на ринку завжди і зараз пропонуються багатьма банками, для багатьох українців є непідйомним вантажем. Радий, що банки розуміють це і роблять ефективні кроки для зменшення ставки, щоб кожен українець міг сам придбати собі житло", - зазначив глава держави.

Програма почне діяти з 1 липня.

Раніше "Укргазбанк" оголосив про запуск іпотеки для українців під 8,8% річних, програма поки доступна в Харкові.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" з 1 липня почне кредитування в рамках державної програми "Доступне житло під 10%", яка передбачає надання іпотечних кредитів під 9,99% річних на термін до 20 років.

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