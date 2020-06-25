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Зеленський вітає запуск іпотечного кредитування під 10%: Зменшення ставки дозволить кожному українцю придбати житло

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Зеленський вітає запуск іпотечного кредитування під 10%: Зменшення ставки дозволить кожному українцю придбати житло
Президент Володимир Зеленський вітає анонсовану "ПриватБанком" державну програму "Доступне житло під 10%".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Відсотки на придбання житла, які існували на ринку завжди і зараз пропонуються багатьма банками, для багатьох українців є непідйомним вантажем. Радий, що банки розуміють це і роблять ефективні кроки для зменшення ставки, щоб кожен українець міг сам придбати собі житло", - зазначив глава держави.

Програма почне діяти з 1 липня.

Раніше "Укргазбанк" оголосив про запуск іпотеки для українців під 8,8% річних, програма поки доступна в Харкові.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" з 1 липня почне кредитування в рамках державної програми "Доступне житло під 10%", яка передбачає надання іпотечних кредитів під 9,99% річних на термін до 20 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пропонуємо уряду створити програму іпотечних кредитів на економжитло під 3% річних, - Зубик

Топ коментарі

  • mihail kucherenko
    Лживые твари. Под себя все сделали. Пойди, работяга, попробуй оформить в банке ипотеку!!!
  • Eispickel
    10% это благо?
    У нас 1,8% - не хотят брать,
    ищут по 1,4% или ниже...
  • Oleg Razin
    В нашей реалии и 1% молодая семья не потянет! Стоимость 1 комнатной новой квартиры в Киеве около 50 000 долларов + ремонт. 10 % это 5000 долларов в год удорожание. Где-то 10 800 нужно платить ежемесячно только проценты, ведь есть еще тело кредита + квартплата! Да и одеться и пожрать иногда хочется. Каждый украинец говорите сможет?! В какой стране живет преЗедент???
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