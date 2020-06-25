Частина випускників на Прикарпатті не змогла скласти ЗНО через паводок

Семеро випускників через сильні дощі та повені не змогли дістатися до пункту ЗНО в Івано-Франківській області. На Буковині здавати ЗНО прийшли 79,5% зареєстрованих випускників.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На Івано-Франківщині поки що, за попередніми даними, семеро дітей не змогли дістатися до пункту здачі іспиту з математики, для цих дітей ми зробимо індивідуальну можливість здати всі іспити, підтримаємо їх і їхні родини. Ми для них проведемо окрему сесію", - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр доручив Міносвіти тримати цей процес на контролі.

Як розповіла завідувачка відділу групи моніторингу ЗНО в Чернівецькій області Любов Якименко, на Буковині до здачі ЗНО не допустили двох учнів, у яких була підвищена температура тіла.

"На тестування із математики цього року в нашій області зареєструвалися 2845 дітей. З'явилося до пунктів здачі ЗНО 2263 учні - це 79,5% від зареєстрованих. Порушень цього року не було жодних, бо не було металошукачів. Але двох дітей не допустили до складання тестів через підвищену температуру тіла", - сказала Якименко.

За її словами, ці учні, яких не допустили до здачі ЗНО з математики, зможуть зареєструватись на додаткову сесію, яку проведуть у Чернівцях. Додаткові тестування відбудуться з 24 липня по 10 серпня цього року.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 25 червня в Україні розпочалася основна сесія ЗНО. Випускники шкіл проходять тестування з математики. Для його проходження зареєструвалися 186 072 особи, для яких створено 12 618 аудиторій у 795 пунктах тестування.

На Прикарпатті внаслідок червневих повеней затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновані 149 км автодоріг та 90 мостів. Наразі без сполучення залишаються 33 населені пункти. На допомогу Івано-Франківській області сьогодні вирушив загін рятувальників ДСНС Рівненщини.

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