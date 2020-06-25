Найманці РФ двічі обстріляли позиції ЗСУ біля хутора Вільний, втрат немає, - пресцентр ОС
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Хутір Вільний російські збройні формування двічі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
На трьох ділянках розведення сил режим "Тиша" дотримувався.
Підсумки за минулу добу
24 червня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із 82-х мм мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 4 населених пунктів: Старогнатівка, Широкине, Мар’їнка та Хутір Вільний.
За минулу добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
24 червня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 20 злочинів. З них 4 крадіжки, 8 випадків незаконного зберігання наркотиків, одне пограбування та два випадки незаконного поводження зі зброєю і вибухівкою. Також виявлено 69 адміністративних правопорушень.
Через контрольні пункти в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" та "Станиця Луганська" зі сторони тимчасово окупованої території лінію розмежування перетнуло 1044 особи, у зворотному напрямку – 372 особи. КПВВ "Мар’їнка" досі не функціонує з вини окупантів.