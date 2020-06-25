У Київській області обмежили доступ до сільради через коронавірус у сім'ї одного із співробітників

У селі Гнідин Київської області обмежили доступ до сільради після того, як в родині одного зі співробітників був виявлений коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба сільради, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з цим доступ до сільради обмежений, замовити довідки або документи можна за телефоном 045-95-4-11-60, 045-95-4-11-68, + 38066- 316-91-00 або відправивши запит на ел . адреса [email protected]", - повідомили в сільраді.

Також в сільраді закликали обмежити відвідування поштового відділення і комунального підприємства, які розташовані в його приміщенні.

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