Кабмін скасував самоізоляцію для абітурієнтів з окупованих Криму і Донбасу
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Представляючи проєкт рішення на засіданні уряду 25 червня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив: "Пропонується передбачити, що центри надання адміністративних послуг самостійно визначають час своєї роботи. Також пропонується виключити з випадків обов'язкової самоізоляції чи обсервації учасників вступних випробувань, зокрема для вступу через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".
За його словами, передбачено також можливість припинення режиму самоізоляції або обсервації для осіб, які перетинають державний кордон (іноземців або осіб без громадянства) або контрольно-пропускні пункти на межі з тимчасово окупованою територією, у разі одержання негативного результату тестування на коронавірус методом ПЛР.