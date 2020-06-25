На ЗНО не змогли приїхати 89% випускників шкіл окупованих територій, - ОДА
7 65097
Більша частина випускників з окупованих територій Донецької області, які зареєструвалися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, не змогла перетнути лінію розмежування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав глава Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко
"З 9236 зареєстрованих осіб у нинішньому тестуванні взяли участь 7116 осіб (77%). З них 59 - це діти, які проживають на тимчасово окупованій території. Лінію розмежування не змогли перетнути 459 осіб (89% від тих, хто хотіли взяти участь у ЗНО)", - написав він.
Він підкреслив, що учасники, які не змогли прибути на пункти тестування з поважних причин, можуть упродовж 5 днів перереєструватися на додаткову сесію, подавши заявку в Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти.
Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 24 липня по 10 серпня.