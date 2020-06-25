Компанія Yakaboo передала українським військовим 400 книжок

25 червня в Маріуполі команда магазину Yakaboo зустрілася з військовослужбовцями в рамках соціального проєкту "Бібліотека для героїв".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті компанії.

Проєкт передбачає створення у військових частинах міні-бібліотек і почався зі звернення до Yakaboo бійців ООС, які розповіли про брак якісної літератури для саморозвитку і самоосвіти.

"Ми підтримуємо бажання військових, адже якісна література допоможе їм озброїтися знаннями, необхідними під час служби і самореалізації в мирному житті. Тому сьогодні до бійців чотирьох військових підрозділів приїхали 400 книжок. Ми як найбільший онлайн-магазин ретельно підійшли до вибору літератури, врахували побажання військовослужбовців і вирішили допомогти у створенні в частинах міні-бібліотек, де кожен захисник знайде собі літературу до душі", - зазначив генеральний директор компанії Yakaboo Іван Богдан.

Капітан 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади Ераст Кравченко розповів, що військова напруга час від часу вимагає розвантаження. Він вважає, що книжка - найкращий спосіб зробити це ще й із користю для себе.

"Я часто користуюся послугами бібліотеки і скажу відверто, що таку точну і різноманітну добірку книжок знайдеш далеко не в кожній. Найактуальніша для нас поки сучасна військова та історична література", - зазначив воїн Збройних сил України.

Бійці самі складали перелік бажаних книг. Серед книжок, які отримали військові:

історична література (від давніх часів до нинішнього дня);

сучасні дослідження, пов'язані з гібридними погрозами, проблематикою споживання інформації (П. Померанцев "Це не пропаганда. Хроніки світової війни з реальністю", Оксана Мороз "Нація овочів? Як інформація змінює мислення і поведінку українців")

книги для саморозвитку (з лідерства, ефективної комунікації, власний бізнес)

сучасна художня література (Сергій Жадан, Софія Андрухович, Василь Шкляр, володарка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич)

якісна література для відпочинку (детективи, трилери, наукова фантастика).

"Вдячні Yakaboo за те, що приділили увагу українським військовим, зокрема, полку "Азов". Ми поважаємо те, що ви популяризуєте українські книжки", - зазначив заступник командира полку Святослав Паламар. Він підкреслив, що компанія зробила важливий внесок у розвиток українських військових і вручив команді Yakaboo подяки.

Довідка

Yakaboo - українська компанія, лідер онлайн-продажів на книжковому ринку.

Компанія співпрацює з понад 540 українськими видавництвами, з 550 - британськими і майже з 3 тисячами інших. Yakaboo має понад 2,5 млн постійних читачів і власне видавництво Yakaboo Publishing. Наприкінці 2019 Yakaboo відкрила першу офлайн-книгарню бестселерів yakaboo.ua







