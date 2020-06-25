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Україна звернулася в НАТО, ЄС і до держав-партнерів по допомогу в подоланні наслідків повені, - МЗС

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Україна звернулася в НАТО, ЄС і до держав-партнерів по допомогу в подоланні наслідків повені, - МЗС
Міністерство закордонних справ України звернулося до держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій із проханням про допомогу в подоланні наслідків повені на заході країни. Окремі звернення направлено до Європейського Союзу і НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Представництво України при ЄС та Місія України при НАТО звернулися до інститутів ЄС і структур Альянсу, щоб активувати механізм цивільного захисту ЄС і залучити Євроатлантичний центр НАТО з реагування на катастрофи природного та техногенного характеру", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

МЗС розраховує на підтримку партнерами зусиль уряду України щодо захисту життя і здоров'я людей, об'єктів критичної інфраструктури, зменшення негативного впливу природного лиха на господарську діяльність.

У міністерстві нагадали, що в Івано-Франківську область направлено додаткові підрозділи МВС, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій з відповідною технікою, а Кабінет міністрів України розглядає можливість виділення додаткових ресурсів на подолання наслідків повеней із Державного резервного фонду.

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Топ коментарі

  • ad meliorem
    Якби так Петя звертався, то Зеля би оборжав цю ситуацію в своєму квартал - шьоу.
  • wake up-UA
    Шмигаль нібито оцінював збитки у 800 млн грн. А на доплати МВС виділили 2 млрд. грн.

    Тепер ходять з протягнутою рукою по світу...
  • аналитик_сергей
    Ага нечем уже торговать в супермаркетах,сколько раз помошь потом продавалась украинцам за деньги?
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