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Успіх України залежить від інвестицій в електромережі, - Крістіан Рубі

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Успіх України залежить від інвестицій в електромережі, - Крістіан Рубі
Для того, щоб Україна досягла успіху - вона має вирішити питання стимулювання інвестицій в електричні мережі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у рамках Еnergy Сommunity Forum Крістіан Рубі, генеральний секретар EURELECTRIC, галузевої асоціації, яка представляє спільні інтереси електроенергетичної галузі на європейському рівні.

Крістіан Рубі підкреслив пряму залежність між інвестуванням в електромережі і розвитком країни. При цьому він наголосив на необхідності вирішення проблеми стимулів для інвесторів вкладати в електромережі.

"Питання про те, як правильно інвестувати, зараз стоїть на порядку денному, і тут абсолютно ясно, що Україна має переосмислити свої інвестиції щодо операторів системи розподілу, якщо хоче домогтися успіху!" - зазначає Крістіан Рубі.

Нагадаємо, українські та міжнародні експерти висловилися про необхідність впровадження в Україні стимулюючого тарифоутворення за європейською моделлю, яка зрозуміла інвесторам.

На думку Едварда Чоу головного наукового співробітника Центру стратегічних і міжнародних досліджень, вкладатимуть в електромережі тільки тоді, коли бачитимуть прозорі і зрозумілі умови повернення капіталу.

Аудитори E&Y заявляють, що інвестиційно привабливим і зрозумілим для будь-якого інвестора буде встановлення ставки прибутковості на рівні середньозваженої вартості капіталу (WACC).

Читайте також: США наголошують на необхідності додержання Україною прав інвесторів у зелену енергетику, – Міненерго

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Топ коментарі

  • Mykola Vovk
    Сплошные манипуляции в попытках сформировать позитивное общественное мнение.
    А по сути уже понятно, что несчастному ахметке не хватает на новую виллу, и будут задирать тарифы
  • Лестор Нетописец
    А кто ж Ринатке и Бене мешал и мешает инвестировать в их собственность, энергосети, а не инвестировать оффшоры?
  • Nikos KGB
    значит электрика подорожает)))
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