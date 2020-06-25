Ділянку траси Одеса-Рені буде перекрито з 8 ранку п'ятниці через загрозу підтоплення

Ділянку траси Одеса-Рені в межах 48 і 54 км (між автомобільними мостами Маяки і Паланка) буде перекрито в період з 8.00 26 червня через загрозу підтоплення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

"З 8 години ранку 26 червня до особливого розпорядження комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації буде перекрито ділянку траси Одеса-Рені в межах 48 і 54 км (між автомобільними мостами Маяки і Паланка)", - сказано в повідомленні.

Водіїв просять вибрати альтернативний маршрут руху.

"Крім цього, наполегливо рекомендуємо громадянам подбати про безпеку й утриматися від відпочинку на берегах річки Дністер у зазначеному районі", - закликали в поліції.

Про можливе підтоплення на вихідних сіл і траси Одеса-Рені попереджають і в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"27-29 червня внаслідок проходження дощового паводку на р.Дністер біля с.Маяки очікується підйом рівнів води на 0,2-0,5 м, через що можливий вихід води на заплаву, затоплення траси Одеса-Рені, городів і об'єктів у с. Яськи, м. Біляївка (Одеська область)", - сказано в оприлюдненому в четвер увечері повідомленні.

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