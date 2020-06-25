На COVID-19 в Україні хворіють не 40 тисяч, а 150 тисяч осіб, - Київська школа економіки. ІНФОГРАФІКА
Про це свідчать дані аналітиків Київської школи економіки, інформує Цензор.НЕТ. 25 червня вона представила оновлену епідеміологічну модель поширення COVID-19.
"За даними моделі, загальна кількість випадків наразі становить близько 150 тис. осіб vs. 40 тис. офіційно підтверджених. Україна виявляє нові випадки співвимірно з середнім значенням у світі - 30%" - сказано в повідомленні.
Згідно з розрахунками КШЕ, до кінця року від коронавірусу в Україні можуть померти близько 4 тисяч осіб (станом на 25.06 зафіксовано 1 067 смертей. - Ред.). За такого сценарію адаптивний карантин триватиме весь рік.
"Можливо залишається також жовто-зелений сценарій - 2 500 смертей на кінець року. За такого сценарію можливе повне скасування карантинних обмежень з 1 серпня. Жовто-зелений сценарій можливий за умов посиленого дотримання вимог індивідуального захисту - масковий режим, мийка та дезінфекція рук, соціальне дистанціювання", - вважають у КШЕ.
У всьому світі за винятком Східної Європи і США поширення COVID-19 відповідає загальній сезонній динаміці грипоподібних захворювань.
Щодо поширення у світі загалом за винятком країн Східної Європи і США. "Поширення захворювання в країнах субтропічного клімату відбувається швидше, ніж сезонне загасання в країнах помірного клімату - світ входить у новий пік, не вийшовши з попереднього", - зазначають аналітики.