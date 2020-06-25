На COVID-19 в Україні хворіють не 40 тисяч, а 150 тисяч осіб, - Київська школа економіки. ІНФОГРАФІКА

Реальна кількість хворих на COVID-19 в 3,75 рази більше, ніж виявлено. До кінця року коронавірусом можуть заразитися від 120 тис. до 650 тис. українців.

Про це свідчать дані аналітиків Київської школи економіки, інформує Цензор.НЕТ. 25 червня вона представила оновлену епідеміологічну модель поширення COVID-19.

"За даними моделі, загальна кількість випадків наразі становить близько 150 тис. осіб vs. 40 тис. офіційно підтверджених. Україна виявляє нові випадки співвимірно з середнім значенням у світі - 30%" - сказано в повідомленні.

Згідно з розрахунками КШЕ, до кінця року від коронавірусу в Україні можуть померти близько 4 тисяч осіб (станом на 25.06 зафіксовано 1 067 смертей. - Ред.). За такого сценарію адаптивний карантин триватиме весь рік.

"Можливо залишається також жовто-зелений сценарій - 2 500 смертей на кінець року. За такого сценарію можливе повне скасування карантинних обмежень з 1 серпня. Жовто-зелений сценарій можливий за умов посиленого дотримання вимог індивідуального захисту - масковий режим, мийка та дезінфекція рук, соціальне дистанціювання", - вважають у КШЕ.

У всьому світі за винятком Східної Європи і США поширення COVID-19 відповідає загальній сезонній динаміці грипоподібних захворювань.

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Щодо поширення у світі загалом за винятком країн Східної Європи і США. "Поширення захворювання в країнах субтропічного клімату відбувається швидше, ніж сезонне загасання в країнах помірного клімату - світ входить у новий пік, не вийшовши з попереднього", - зазначають аналітики.