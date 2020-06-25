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На COVID-19 в Україні хворіють не 40 тисяч, а 150 тисяч осіб, - Київська школа економіки. ІНФОГРАФІКА

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На COVID-19 в Україні хворіють не 40 тисяч, а 150 тисяч осіб, - Київська школа економіки. ІНФОГРАФІКА
Реальна кількість хворих на COVID-19 в 3,75 рази більше, ніж виявлено. До кінця року коронавірусом можуть заразитися від 120 тис. до 650 тис. українців.

Про це свідчать дані аналітиків Київської школи економіки, інформує Цензор.НЕТ. 25 червня вона представила оновлену епідеміологічну модель поширення COVID-19.

"За даними моделі, загальна кількість випадків наразі становить близько 150 тис. осіб vs. 40 тис. офіційно підтверджених. Україна виявляє нові випадки співвимірно з середнім значенням у світі - 30%" - сказано в повідомленні.

На COVID-19 в Україні хворіють не 40 тисяч, а 150 тисяч осіб, - Київська школа економіки 01

Згідно з розрахунками КШЕ, до кінця року від коронавірусу в Україні можуть померти близько 4 тисяч осіб (станом на 25.06 зафіксовано 1 067 смертей. - Ред.). За такого сценарію адаптивний карантин триватиме весь рік.

На COVID-19 в Україні хворіють не 40 тисяч, а 150 тисяч осіб, - Київська школа економіки 02

На COVID-19 в Україні хворіють не 40 тисяч, а 150 тисяч осіб, - Київська школа економіки 03

"Можливо залишається також жовто-зелений сценарій - 2 500 смертей на кінець року. За такого сценарію можливе повне скасування карантинних обмежень з 1 серпня. Жовто-зелений сценарій можливий за умов посиленого дотримання вимог індивідуального захисту - масковий режим, мийка та дезінфекція рук, соціальне дистанціювання", - вважають у КШЕ.

На COVID-19 в Україні хворіють не 40 тисяч, а 150 тисяч осіб, - Київська школа економіки 04На COVID-19 в Україні хворіють не 40 тисяч, а 150 тисяч осіб, - Київська школа економіки 05

У всьому світі за винятком Східної Європи і США поширення COVID-19 відповідає загальній сезонній динаміці грипоподібних захворювань.

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Щодо поширення у світі загалом за винятком країн Східної Європи і США. "Поширення захворювання в країнах субтропічного клімату відбувається швидше, ніж сезонне загасання в країнах помірного клімату - світ входить у новий пік, не вийшовши з попереднього", - зазначають аналітики.

Топ коментарі

  • Alexander Jakovenko
    наверное потому шо после него не надо пересаживать жопу, а вот от ковида легкие- запросто
  • Fantomas
    и что из этого?
    геммороем болеет 900 тыс так почему об этом никто не говорит?
  • Юрій Ан
    5 тысяч человек в год умирает в Украине по причине расстройства нервной системы.
    Интересно будет увидеть данные этого года.
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