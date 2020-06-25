Три військові бронеавтомобілі "Новатор" потрапили в ДТП на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО

У Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військових автомобілів "Новатор", внаслідок якої постраждало двоє осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Повідомлення про ДТП на окружній дорозі поблизу с.Хролі надійшло в поліцію о 15:40.

"На вказаній автодорозі рухалися колоною три нові військові автомобілі "Новатор" без номерних знаків. Останній у колоні транспортний засіб не дотримав безпечну дистанцію і скоїв зіткнення з автомобілем, який їхав попереду, а другий автомобіль, своєю чергою, зіткнувся з автомобілем, який рухався першим у колоні. Крім того, 33-річний водій останнього військового автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнквся з мікроавтобусом Volkswagen", - сказано в повідомленні.

Внаслідок аварії зазнали травм 19-річний водій і 20-річний пасажир мікроавтобуса. Їх доставили в Харківську лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги.

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Поліція встановлює всі обставини ДТП.