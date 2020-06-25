Три військові бронеавтомобілі "Новатор" потрапили в ДТП на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.
Повідомлення про ДТП на окружній дорозі поблизу с.Хролі надійшло в поліцію о 15:40.
"На вказаній автодорозі рухалися колоною три нові військові автомобілі "Новатор" без номерних знаків. Останній у колоні транспортний засіб не дотримав безпечну дистанцію і скоїв зіткнення з автомобілем, який їхав попереду, а другий автомобіль, своєю чергою, зіткнувся з автомобілем, який рухався першим у колоні. Крім того, 33-річний водій останнього військового автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнквся з мікроавтобусом Volkswagen", - сказано в повідомленні.
Внаслідок аварії зазнали травм 19-річний водій і 20-річний пасажир мікроавтобуса. Їх доставили в Харківську лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги.
Поліція встановлює всі обставини ДТП.