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Заступник міністра освіти Стадний написав заяву про звільнення

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Заступник міністра освіти Стадний написав заяву про звільнення
Заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний написав заяву про звільнення з посади.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже вдячний долі, яка дала мені можливість попрацювати 10 місяців з дуже крутими, справжніми фахівцями в МОН. Дякую Вам! ...Я буду дуже вдячний долі, якщо випаде нагода ще раз працювати пліч-о-пліч з Вами... Заяву вже написав, попереду багато роботи", - повідомив він.

Стадний зазначив, що всі кроки, за які він відповідав у Міносвіти, починаючи від впровадження прозорих і об'єктивних принципів розподілу державного фінансування між університетами, появи KPI в контрактах ректорів і закінчуючи новою Атестаційною колегією, "це не тільки якісно нова ефективна політика, це - сигнали до тих, хто так втомився від імітації і брехні, які іноді дуже серйозно вразили нашу вищу освіту".

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Шкарлет - учасник декількох скандалів. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат). Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Після призначення Шкарлета партія "Голос" зареєструвала законопроєкт, який заборонить обіймати посади в Кабінеті міністрів України і пости ректорів університетів людям, у чиїх наукових роботах було виявлено плагіат.

Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

Також Новосад повідомляла, що Шкарлет купив собі на кошти університету елітний автомобіль.

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Топ коментарі

  • Baraban
    У зелёной плесени шарлатаны,плагиаторы,мошенники,насильники и прочая нечисть в почёте
  • Владимир Сухов e5dee246
    В стране с каждым днём правления шмаркли дела всё хуже и хуже.
  • Baraban
    Мабуть там ще є порядні люди.
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