Жертву зґвалтування в Кагарлику взято під цілодобову охорону, - Нацполіція
Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомила прессекретарка Головного управління Нацполіції Київської області Віталіна Грохольська.
"Організація забезпечення - на полку поліції особливого призначення Київської області. Цілодобова охорона надана з сьогоднішнього дня", - сказала вона.
Речниця поліції уточнила, що охорона забезпечується як за місцем проживання, так і за його межами.
"Крім того, управління поліції обладнало житло потерпілої тривожною кнопкою. Жінка може натиснути кнопку і викликати поліцію в разі небезпеки. Ця кнопка виведена на телефон "102". В разі чого, буде реагувати. Кнопка це для форс-мажору. А так, вони постійно присутні і вдень, і вночі ", - додала Грохольська.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.
22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.