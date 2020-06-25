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Зеленський встановив в Україні День митника, який відзначатиметься 25 червня

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Зеленський встановив в Україні День митника, який відзначатиметься 25 червня
Президент України Володимир Зеленський заснував в Україні День митника, який щорічно відзначатиметься 25 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"З огляду на важливу роль митників у забезпеченні митної безпеки та захисту економічних інтересів України, постановляю: встановити в Україні професійне свято - День митника України, який відзначати щорічно 25 червня", - наголошується в указі глави держави.

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Топ коментарі

  • Игорь 4397
    Нужно еще учредить день айкоса, день сосны, день стерилизации, день табу анала, а 8 марта переименовать в день баба-да.
  • Федор solovero
    Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет отмечаться 25 июня - Цензор.НЕТ 8148
  • vitaliymkua
    Зеленский учредил в Украине День таможенника, который будет отмечаться 25 июня - Цензор.НЕТ 6799
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