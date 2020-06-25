Новини

Моряків ЧФ РФ звільняють через "неправильне" голосування на референдумі про "обнулення" Путіна

20 90956
Моряків ЧФ РФ звільняють через "неправильне" голосування на референдумі про "обнулення" Путіна
Офіцери російського корабля "Василь Биков" розповіли штабу Навального у Краснодарі, що їм пригрозили звільненням через голосування проти поправок.

Про це повідомляє російський ресурс "Карта порушень на виборах", інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією штабу Навального в Краснодарі, 28 членів екіпажу з 63 проголосували проти поправок.

У зв'язку з чим, командування Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту Росії вимагає в офіцерів змінити свою думку, погрожуючи звільненням.

Але командир російського корабля відмовився підтасовувати результати.

Водночас російські ЗМІ із посиланням на голову ради при губернаторі Краснодарського краю з розвитку громадянського суспільства Андрія Зайцева категорично заперечують повідомлення про погрози щодо моряків під час голосування.

Читайте також: Голосування на референдумі РФ мешканців окупованого Донбасу і Криму є незаконним і ставить під сумнів його результат, - МЗС

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Перехватчик
    Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина - Цензор.НЕТ 7793
  • Перехватчик
    Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина - Цензор.НЕТ 6986
  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    Моряков ЧФ РФ увольняют из-за "неправильного" голосования на референдуме об "обнулении" Путина - Цензор.НЕТ 6012
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини