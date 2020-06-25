У ректора Сумського держуніверситету Васильєва - COVID-19; мер Лисенко, який контактував із ним, іде на самоізоляцію, - ЗМІ

У ректора Сумського державного університету Анатолія Васильєва підтвердили COVID-19. Серед контактних осіб - мер Сум Олександр Лисенко та голова облради Володимир Токар, завтра вони йдуть на самоізоляцію. У будівлі університету сьогодні проходило ЗНО.

Про хворобу Васильєва Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Інформацію про те, що у ректора лабораторно підтверджено COVID-19, журналістам підтвердили в пресцентрі університету. Зараз Васильєв вдома на самоізоляції, він почувається задовільно.

Серед контактних осіб ректора - ледь не все керівництво регіону, повідомляє ТСН. 23 червня Васильєв був на колегії в ОДА. З ним контактували мер Сум Олександр Лисенко, голова облради Володимир Токар та ОДА Роман Грищенко.

Лисенко і Токар від завтра йдуть на самоізоляцію. Грищенко розповів журналістам, що на колегії сидів далеко від Васильєва, а сьогодні вже встиг побувати в Києві, зробити тест на COVID-19 і отримати негативний результат.

У приміщенні університету сьогодні проходило ЗНО. Перед оцінюванням у приміщенні провели дезінфекцію. Цю ж процедуру повторили після того, як тестування закінчилося й абітурієнти розійшлися.

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