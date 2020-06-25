Кожен четвертий ресторан порушує карантинні вимоги, - Держпродспоживслужба

Органи Держпродспоживслужби щодня перевіряють понад 4 тисячі об'єктів. Кожен четвертий серед них порушує вимоги карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу відомства.

З 18 червня Держпродспоживслужба посилила нагляд за дотриманням протиепідемічних заходів.

"Так, 23.06.2020 перевірено 4269 об'єктів, із них 650 - закладів громадського харчування. На кожному четвертому об'єкті виявлено порушення дотримання вимог протиепідемічних заходів", - сказано в повідомленні.

Фахівці Держпродспоживслужби дали 896 приписів (пропозицій), наклали 74 штрафи, в 189 випадках інформували про порушення органи місцевої влади і в 102 - органи Національної поліції.

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