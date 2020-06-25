Ситуація з безробіттям стабілізувалася, - міністр економіки Петрашко

В Україні за останні 2 тижні немає зростання кількості безробітних, ситуація стабілізувалася. Від початку карантину працевлаштували понад 150 тис. безробітних.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко заявив в ефірі телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас вже за останні два тижні не відбувається зростання кількості безробітних ... Від початку коронавірусу, це з 13 березня, наскільки я пам'ятаю, вже працевлаштовано через фонди зайнятості, я не кажу про супутні речі, які також є і через державні компанії... понад 150 тис. осіб", - сказав він.

За словами міністра, люди реєструються як безробітні, але їх працевлаштовують.

Пресслужба міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства повідомляє, що з середини березня через фонди зайнятості вдалося працевлаштувати 156 тисяч українців. Ще майже 216 тисяч працівників (із них понад 71 тис. - фізичні особи-підприємці) отримують фінансову допомогу в рамках програми з часткового безробіття.

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